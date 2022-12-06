Ждать ли сенсаций в матчах Марокко – Испания и Португалия – Швейцария?

Сегодня в Катаре определятся два последних четвертьфиналиста мундиаля.

Марокко – Испания (21:00)

После завершения турнира в квартете Е нашлись те, кто заподозрил сборную Испанию в том, что она будто бы специально проиграла японцам, чтобы заполучить себе в соперники по первому раунду плей-офф не Хорватию, а Марокко. Очень сомнительная версия, учитывая то, насколько уверенно африканцы преодолели групповой барьер. Лучше «Атласских Львов» на этой стадии не выступил никто, столько же очков (по семь) набрали только две сборные – Англии и Нидерландов – и они уже в четвертьфинале ЧМ-2022.

Команда Валида Реграри пока смотрится очень монолитно. В отличие от той же «Красной Фурии», которая похожа на команду настроения. Если оно у подопечных Луиса Энрике на высоте, как в матче с Коста-Рикой, сопернику не поздоровится. В случае же, когда испанская сборная коллективно встала не с той ноги, ничего хорошего ждать от нее не приходится – это как раз и доказала сборная Японии.

Ясное дело, что испанцы со стартовым свистком заберут себе мяч и будут владеть им большую часть игрового времени. Однако марокканцы и не стремятся действовать первым номером, их стихия – быстрые атаки на разреженном пространстве. С хорватами пиренейцам, думается, было бы даже попроще, нежели с представителями Магриба.

Тем не менее, Испания подходит к этой встрече в статусе записного фаворита. Но так было и четыре года назад, на ЧМ-2018 в России. Тогда эти соперники выясняли отношения на групповой стадии, и европейцам удалось уйти от поражения лишь в самой концовке матча, который завершился вничью 2:2. Теперь мирного исхода быть уже не может. Кэфы на игру: П1 – 7.01, Х – 4.2, П2 – 1.55.

Португалия – Швейцария (01:00)

Последний четвертьфиналист мундиаля станет известен по итогам спора двух европейских команд – Португалии и Швейцарии. Чемпионы Евро-2016 будут чувствовать себя на стадионе в Лусаиле, как дома, ведь практически весь Катар сходит с ума по Криштиану Роналду. А самому Кришу, в свою очередь, не терпится ответить своему извечному сопернику Лионелю Месси, который не только уже вышел с Аргентиной в ¼ финала, но и, поразив ворота сборной Австралии, обогнал КриРо по количеству мячей, забитых на чемпионатах мира.

Однако португальцам наверняка придется непросто в борьбе со швейцарцами, о чем наглядно свидетельствует беспристрастная статистика. У «Крестоносцев» положительный баланс встреч с «Европейскими бразильцами» – 11 побед при девяти поражениях в 25-ти проведенных за всю историю взаимоотношений этих соперников матчах. Выиграла альпийская команда и в последнем на данный момент очном споре – в противостоянии, прошедшем 12 июня в рамках розыгрыша Лиги наций.

В общем, заранее отдавать Португалии путевку в четвертьфинал ЧМ-2022 было бы недальновидно. Да, коллектив Фернанду Сантуша по умолчанию считается фаворитом в этой паре, однако Швейцария без боя точно не сдастся, что с удовольствием может подтвердить сборная Бразилия, с огромным трудом сломившая сопротивление «Крестоносцев» на групповом этапе мундиаля в Катаре. Самая широкая линия на эту встречу – у Olimpbet: П1 – 1.93, Х – 3.54, П2 – 4.55.

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