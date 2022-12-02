Пройдут ли Бразилия с Португалией без потерь групповой этап и кто составит им компанию в плей-офф?

Сегодня матчами в квартетах G и Н завершится групповой турнир чемпионата мира по футболу в Катаре.

Гана – Уругвай (21:00)

Уругвайцы заметно опережают сборную Ганы по титулам и месту в рейтинге ФИФА, однако к очному противостоянию на ЧМ-2022 южноамериканцы вряд ли подходят в статусе фаворитов. Африканцы и очков в своем активе имеют больше, да и смотрелись в двух предыдущих матчах они поинтереснее, чем «Небесные Олимпийцы». Уругвай, прямо скажем, вообще разочаровал в игре с Португалией, и если тренерский штаб команды не внесет серьезные коррективы в действия «Чарруа», им придется очень непросто в сражении с поймавшими кураж «Черными Звездами».

На стороне Уругвая – огромный опыт, у Диего Лопеса одна из самых возрастных команд на катарском мундиале. Африканцы заметно мощнее соперника в физическом плане, и к третьему туру они наверняка сохранили больше физических сил. А уж моральных – тем более. Вся Гана ждет этого матча 12 с лишним лет – с тех пор, как «Чарруа» обыграли «Черных Звезд» в четвертьфинале ЧМ-2010 по пенальти. Настало время для реванша? Коэффициенты на игру: П1 – 4.61, Х – 3.81, П2 – 1.83 .

Южная Корея – Португалия (21:00)

Команда Криштиану Роналду заблаговременно вышла в плей-офф ЧМ-2022, но сборной Южной Кореи вряд ли стоит рассчитывать на то, что тренерский штаб португальцев даст отдохнуть своей главной звезде. Скорее всего, КриРо сам будет рваться в бой, учитывая то обстоятельство, что его лишили гола в матче с Уругваем, который он ярко успел отпраздновать. Это сильно ударило по уязвленному самолюбию Криша, и теперь он наверняка постарается выместить всю свою злость на следующем сопернике.

Впрочем, определенные коррективы в состав своей дружины Фернанду Сантуш все же наверняка внесет, и это шанс для «Азиатских Тигров», которым непременно надо выигрывать, чтобы рассчитывать на выход из группы. А побеждать «европейских бразильцев» им, между прочим, доводилось. На домашнем ЧМ-2002 Южная Корея обыграла Португалию в группе со счетом 1:0 и оставила ее за бортом плей-офф, а сама потом дошла до полуфинала. Повторят ли азиаты свой успех 20-летней давности, или же Роналду и Ко постараются пройти групповой этап без потерь? Самая широкая линия на эту игру – у Olimpbet: П1 – 4.14, Х – 3.84, П2 – 1.93.

Сербия – Швейцария (01:00)

Сборные Сербии и Швейцарии второй раз подряд попадают в один квартет на чемпионатах мира. На ЧМ-2018 «Крестоносцы» одержали волевую победу со счетом 2:1 и вместе с бразильцами вышли в 1/8 финала, а «Белые Орлы» заняли в квартете третье место и отправились домой.

Сейчас у швейцарцев снова больше шансов на выход из группы, для этого им хватит и ничьей. Однако в случае поражения коллектив Мурата Якина точно останется без плей-офф, причем сербов устроит победа с любым счетом. Правда, при условии, что Камерун не обыграет Бразилию. А в случае равенства очков у сербов и камерунцев придется считать разницу забитых и пропущенных мячей у этих команд. Но всего этого не понадобится, Швейцария победит или хотя бы добьется мирного исхода: П1 – 2.67, Х – 3.38, П2 – 2.82.

Камерун – Бразилия (01:00)

Волею календаря самая титулованная сборная мира завершает групповой турнир ЧМ-2022 одной из последних. Как это скажется на дальнейшем выступлении бразильцев в Катаре, покажет только время. Однако уже сейчас понятно, что у «пентакампеонов» будет намного меньше времени на восстановление сил, чем почти у всех их главных конкурентов в борьбе за трофей.

Впрочем, «Кудесники мяча» уже гарантировали себе место в 1/8 финала, поэтому в третьей игре они могут позволить себе играть в свое удовольствие и дать немного отдыха своим лидерам. Кэфы на матч: П1 – 8.5, Х – 4.91, П2 – 1.42.

Что касается «Неукротимых Львов», то они пойдут ва-банк, им терять нечего – в сражении с южноамериканцами их устроит только победа. Между прочим, у сборной Камеруна есть победный опыт в противостоянии с командой Бразилии, африканцы побеждали «Кудесников мяча» на Кубке Конфедераций 2003 года. Правда, в пяти других случаях из истории их взаимоотношений верх брали бразильцы, в том числе дважды – в рамках чемпионатов мира.

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