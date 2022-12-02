Пройдут ли Бразилия с Португалией без потерь групповой этап и кто составит им компанию в плей-офф?

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Бразилии по футболу Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Сербии по футболу сборная Ганы по футболу сборная Камеруна по футболу Сборная Уругвая по футболу Сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2022 Sports.ru - Казахстан Ставки

Сегодня матчами в квартетах G и Н завершится групповой турнир чемпионата мира по футболу в Катаре.

Гана – Уругвай (21:00)

Уругвайцы заметно опережают сборную Ганы по титулам и месту в рейтинге ФИФА, однако к очному противостоянию на ЧМ-2022 южноамериканцы вряд ли подходят в статусе фаворитов. Африканцы и очков в своем активе имеют больше, да и смотрелись в двух предыдущих матчах они поинтереснее, чем «Небесные Олимпийцы». Уругвай, прямо скажем, вообще разочаровал в игре с Португалией, и если тренерский штаб команды не внесет серьезные коррективы в действия «Чарруа», им придется очень непросто в сражении с поймавшими кураж «Черными Звездами».

На стороне Уругвая – огромный опыт, у Диего Лопеса одна из самых возрастных команд на катарском мундиале. Африканцы заметно мощнее соперника в физическом плане, и к третьему туру они наверняка сохранили больше физических сил. А уж моральных – тем более. Вся Гана ждет этого матча 12 с лишним лет – с тех пор, как «Чарруа» обыграли «Черных Звезд» в четвертьфинале ЧМ-2010 по пенальти. Настало время для реванша? Коэффициенты на игру: П1 – 4.61, Х – 3.81, П2 – 1.83.

Южная Корея – Португалия (21:00)

Команда Криштиану Роналду заблаговременно вышла в плей-офф ЧМ-2022, но сборной Южной Кореи вряд ли стоит рассчитывать на то, что тренерский штаб португальцев даст отдохнуть своей главной звезде. Скорее всего, КриРо сам будет рваться в бой, учитывая то обстоятельство, что его лишили гола в матче с Уругваем, который он ярко успел отпраздновать. Это сильно ударило по уязвленному самолюбию Криша, и теперь он наверняка постарается выместить всю свою злость на следующем сопернике.

Впрочем, определенные коррективы в состав своей дружины Фернанду Сантуш все же наверняка внесет, и это шанс для «Азиатских Тигров», которым непременно надо выигрывать, чтобы рассчитывать на выход из группы. А побеждать «европейских бразильцев» им, между прочим, доводилось. На домашнем ЧМ-2002 Южная Корея обыграла Португалию в группе со счетом 1:0 и оставила ее за бортом плей-офф, а сама потом дошла до полуфинала. Повторят ли азиаты свой успех 20-летней давности, или же Роналду и Ко постараются пройти групповой этап без потерь? Самая широкая линия на эту игру – у Olimpbet: П1 – 4.14, Х – 3.84, П2 – 1.93.

Сербия – Швейцария (01:00)

Сборные Сербии и Швейцарии второй раз подряд попадают в один квартет на чемпионатах мира. На ЧМ-2018 «Крестоносцы» одержали волевую победу со счетом 2:1 и вместе с бразильцами вышли в 1/8 финала, а «Белые Орлы» заняли в квартете третье место и отправились домой.

Сейчас у швейцарцев снова больше шансов на выход из группы, для этого им хватит и ничьей. Однако в случае поражения коллектив Мурата Якина точно останется без плей-офф, причем сербов устроит победа с любым счетом. Правда, при условии, что Камерун не обыграет Бразилию. А в случае равенства очков у сербов и камерунцев придется считать разницу забитых и пропущенных мячей у этих команд. Но всего этого не понадобится, Швейцария победит или хотя бы добьется мирного исхода: П1 – 2.67, Х – 3.38, П2 – 2.82.

Камерун – Бразилия (01:00)

Волею календаря самая титулованная сборная мира завершает групповой турнир ЧМ-2022 одной из последних. Как это скажется на дальнейшем выступлении бразильцев в Катаре, покажет только время. Однако уже сейчас понятно, что у «пентакампеонов» будет намного меньше времени на восстановление сил, чем почти у всех их главных конкурентов в борьбе за трофей. 

Впрочем, «Кудесники мяча» уже гарантировали себе место в 1/8 финала, поэтому в третьей игре они могут позволить себе играть в свое удовольствие и дать немного отдыха своим лидерам. Кэфы на матч: П1 – 8.5, Х – 4.91, П2 – 1.42.

Что касается «Неукротимых Львов», то они пойдут ва-банк, им терять нечего – в сражении с южноамериканцами их устроит только победа. Между прочим, у сборной Камеруна есть победный опыт в противостоянии с командой Бразилии, африканцы побеждали «Кудесников мяча» на Кубке Конфедераций 2003 года. Правда, в пяти других случаях из истории их взаимоотношений верх брали бразильцы, в том числе дважды – в рамках чемпионатов мира.

Напоминаем, что пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в «Платежи», далее вкладки «Все» и «Другое» – там найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные