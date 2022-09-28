Клиент BetBoom собрал победы аутсайдеров в экспрессе и выиграл больше 325 000 рублей

Клиент букмекерской компании BetBoom собрал удачный экспресс из шести футбольных матчей, который принес ему 326 181 рубль. Коэффициент купона составил 1630,90, беттор поставил всего 200 рублей.

Во всех событиях клиент BetBoom сделал ставку на победу одной из команд. Примечательно, что он не везде ставил на фаворитов. Целиком экспресс выглядел следующим образом:

Самым нервным в купоне был матч «Линкольн Сити» и «Донкастер Роверс» второго тура умирающего кубка EFL — ходят слухи, что турнир может быть реформирован уже с 2024 года и, возможно, лишится переигровок. В этой встрече фаворитом были хозяева, но беттор предсказал успех андердогов за 6.70. Можно только удивляться такой ставке, так как футболисты «Линкольна» не проигрывали дома на протяжении шести матчей, а в последней встрече с «Донкастер Роверс» они обыграли соперника со счетом 3:0.

В этом матче «Линкольн» тоже повел в счете, но «Донкастер» сподобился на камбэк во второй половине второго тайма — 1:2.

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