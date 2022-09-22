«Куньлунь» – СКА: обилия шайб ждать не приходится

22 сентября «Куньлунь» примет на своем льду СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Питерский клуб выиграл все восемь матчей в текущем сезоне – форма просто потрясающая. Что интересно, ни в одной из восьми встреч не было заброшено больше пяти шайб. В целом, ставка на ТМ 5,5 шайб сыграла в 18 из 19 последних игр СКА в КХЛ.

«Куньлунь» тоже не отличается результативностью встреч: в восьми подряд матчах в рамках КХЛ было заброшено меньше шести шайб.

Поставить на ТМ 5,5 в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.57 в «Лиге Ставок».

Встреча начнется в 19:00 по времени МСК.