«Куньлунь» – СКА: обилия шайб ждать не приходится

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22 сентября «Куньлунь» примет на своем льду СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 

Питерский клуб выиграл все восемь матчей в текущем сезоне – форма просто потрясающая. Что интересно, ни в одной из восьми встреч не было заброшено больше пяти шайб. В целом, ставка на ТМ 5,5 шайб сыграла в 18 из 19 последних игр СКА в КХЛ. 

«Куньлунь» тоже не отличается результативностью встреч: в восьми подряд матчах в рамках КХЛ было заброшено меньше шести шайб. 

Поставить на ТМ 5,5 в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.57 в «Лиге Ставок»

Встреча начнется в 19:00 по времени МСК.

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