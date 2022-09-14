ЦСКА – «Витязь»: в Москве должно быть результативно

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14 сентября ЦСКА примет на своем льду «Витязь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 

В шести последних играх ЦСКА в КХЛ было заброшено как минимум пять шайб, в том числе во всех матчах текущего сезона. «Витязь» в свою очередь сыграл на ТБ 4,5 15 из 16 последних встреч в КХЛ, правда с учетом овертаймов и буллитов. 

В личных встречах команды также достаточно результативны: в трех из последних пяти матчах было заброшено как минимум пять шайб. 

Поставить на ТБ 4,5 в предстоящей игре можно с коэффициентом 1.58 в «Лиге Ставок»

Встреча начнется в 19:30 по МСК.

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