Константин Генич сделал прогноз на матч «Осасуна» – «Севилья»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от матча «Осасуна» – «Севилья» в первом туре Ла Лиги.

«Стартует чемпионат Испании. Открывается он матчем в Памплоне, в котором „Осасуна“ примет „Севилью“.

„Севилья“ всегда где-то рядом с группой лидеров, а наставник команды сумел сохранить почти весь состав прошлого сезона. Кроме того, пришел мегазвезда Иско, который два года будет играть в „Севилье“. Он конечно же добавит разнообразия впереди.

„Осасуна“ в последних двух матчах на своем поле против „Севильи“ забить не сумела. Если посмотреть подготовительные матчи „Севильи“ этим летом, и исключить матч с „Арсеналом“ (0:6), то команда верна себе – мало пропускает и мало забивает. В своем последнем товарищеском матче перед чемпионатом „Севилья“ сыграла с „Кадисом“ и победила со счетом 1:0.

Думаю, что и тут на старте сезона вряд ли стоит рассчитывать на какую-то сверхрезультативность. „Севилья“ очень подвижная команда и хорошо организована с точки зрения игры в обороне, и с точки зрения индивидуального мастерства в атаке, поэтому можно рассматривать и победу „Севильи“ через тотал меньше 3,5 мяча, но я бы сыграл именно непоражение гостей, ведь могут вполне сыграть и со счетом 1:1.

Выбрал бы вариант Х2 и ТМ (2,5) – это хороший вариант за 1,94. Если чуть опасаетесь, то можно взять тотал меньше 3,5 мяча», – считает Генич.

В прошлом сезоне в Памплоне клубы сыграли 0:0, а в Севилье хозяева уверенно обыграли соперника – 2:0.

Источник: РБ