Максим Лебедев сделал прогноз на матч Словакия – Канада на молодежном чемпионате мира

Ведущий передачи «Отдел хоккея» Максим Лебедев поделился ожиданиями от матча сборных Словакии и Канады во втором туре молодежного чемпионата мира по хоккею.

«Стартовый матч группового турнира показал, что в отсутствие Юрая Слафковски у сборной Словакии есть более чем приличный вратарь и... И, пожалуй, все. Остальное критики не выдерживает, и не слишком-то мощные чехи, разобравшись, кому и куда бежать, устроили своим географическим соседям кровавую баню. Правда, словаки сами этому поспособствовали, быстренько забросив две шайбы.

Тут ведь дело вполне себе житейское. В наше время первые турниры сборных начинаются в 16 лет. То есть пацаны друг друга знают и понимают, что и от кого можно ждать. И статистика показывает, что чешская сборная текущего призыва все эти годы прилично мордовала своих словацких соперников. Правда, когда к словакам подключали Слафковски, картина менялась на противоположную, ну так Юрая сейчас нет, а без него чехи всяко сильнее. Вот они и озверели, получив парочку за пять первых минут. И тот факт, что в итоге словаки уступили всего в одну шайбу – это в первую очередь заслуга Шимона Латкоци, вытащившего 47 бросков из 52.

Но вряд ли даже он сможет помочь против родоначальников. Которые иного результата для себя на родном льду, кроме как разорвать всех „на ветошь“, не представляют. Словакам придется несладко, цепляться им не за что. Посопротивляются, конечно, как могут. Будет вратарь творить чудеса – может, даже до заключительной двадцатиминутки досопротивляются. Не будет чудес – получат полную авоську уже к первому перерыву. То есть Канада однозначно победит и однозначно сделает это в основное время, а нам лишь нужно угадать, сколько словакам насыплют. Я предположу, что родоначальники должны победить с преимуществом минимум в четыре шайбы, и это я сильно осторожничаю», – считает Лебедев.

Напомним, что сборная Словакии в первом туре уступила Чехии со счетом 4:5, а канадцы уверенно обыграли латвийцев – 5:2.

Источник: РБ