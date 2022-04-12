BetBoom подписал еще одного амбассадора − ведущую «Матч ТВ» Олесю Серегину

Ведущая «Матч ТВ», «ЛОКО ТВ» и «Медиа Лиги» Олеся Серегина стала амбассадором букмекерской компании BetBoom! Девушка, работавшая на телеканалах «Москва 24», «360» и «Мир», будет участвовать в спецпроектах и оффлайн-мероприятиях букмекера.

«BetBoom для меня − это не просто ставки на спорт. Философия ребят намного шире и интересней. Они помогают образовательным учреждениям − например, у них есть проект «Доступный спорт с детства», в котором они дарят школам спортивный инвентарь, ранее поддерживали «Федерацию слепых футболистов». Я рада стать частью такой молодой, современной и социально ответственной команды», − поделилась Олеся.

Напомним, что в BetBoom уже есть один амбассадор с «Матч ТВ» − Карен Адамян. Недавно букмекер подписал легенду российского футбола Павла Погребняка.