БК PARIBET объявила о старте приёма интерактивных ставок

Букмекерская компания PARIBET объявила о старте приема интерактивных ставок. Компания стартовала на одном из лучших программных решений в индустрии. Продукт работает на основной и мобильной версиях сайта, также доступны мобильные приложения.

PARIBET — новый игрок на букмекерском рынке, который объединит в себе ведущие маркетинговые достижения и лучшие продуктовые решения на российском рынке по лицензии №9 от 14.08.2009, выданной для ООО «БК «ФАВОРИТ». В компании будет сформирован новый состав акционеров и новый управляющий орган, о котором будет сообщено дополнительно.

В числе приоритетов PARIBET — всесторонняя поддержка российского спорта и реализация важных социально-значимых проектов в России. Компания продолжит работать с партнерами в рамках спонсорских контрактов, заключая соглашения с ведущими клубами, федерациями и лигами. Бренд PARIBET будет интегрирован в приоритетные маркетинговые активности. В числе главных амбассадоров — Баста, Петр Ян и Андрей Тихонов. В ближайшее время будут анонсированы также и новые спонсорские контракты.

Компания стартует с продуктом, созданным на одном из лучших программных решений командой разработчиков, специализирующихся на ПО для беттинг компаний. Первая его базовая версия доступна для всех уже сегодня: ее отличают высокая скорость работы, повышенные стандарты производительности и технологичности. Всем игрокам доступен новый интерфейс десктоп- и мобильной версии сайта с большим числом рынков для ставок на более чем 30 различных видов спорта, а также приложения для iOS и Android. Компания продолжит дорабатывать продукт, чтобы предложить пользователям привычные интерфейсы.

ООО «БК «ФАВОРИТ» под брендом PARIBET берет курс на поддержку спортсменов, которые оказались в международной изоляции и, кроме всего, уже в этом году планирует вложить более 1 млрд рублей в спонсорство федераций и лиг. PARIBET намерена реализовывать социально-значимые инициативы, а также усиливать направление благотворительной деятельности.