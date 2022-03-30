БК PARIBET объявила о старте приёма интерактивных ставок

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Букмекерская компания PARIBET объявила о старте приема интерактивных ставок. Компания стартовала на одном из лучших программных решений в индустрии. Продукт работает на основной и мобильной версиях сайта, также доступны  мобильные приложения. 

PARIBET — новый игрок на букмекерском рынке, который объединит в себе ведущие  маркетинговые достижения и лучшие продуктовые решения на российском рынке по  лицензии №9 от 14.08.2009, выданной для ООО «БК «ФАВОРИТ». В компании будет  сформирован новый состав акционеров и новый управляющий орган, о котором  будет сообщено дополнительно. 

В числе приоритетов PARIBET — всесторонняя поддержка российского спорта и  реализация важных социально-значимых проектов в России. Компания продолжит  работать с партнерами в рамках спонсорских контрактов, заключая соглашения с  ведущими клубами, федерациями и лигами. Бренд PARIBET будет интегрирован в  приоритетные маркетинговые активности. В числе главных амбассадоров — Баста,  Петр Ян и Андрей Тихонов. В ближайшее время будут анонсированы также и новые  спонсорские контракты. 

Компания стартует с продуктом, созданным на одном из лучших программных  решений командой разработчиков, специализирующихся на ПО для беттинг компаний. Первая его базовая версия доступна для всех уже сегодня: ее отличают  высокая скорость работы, повышенные стандарты производительности и  технологичности. Всем игрокам доступен новый интерфейс десктоп- и мобильной  версии сайта с большим числом рынков для ставок на более чем 30 различных видов  спорта, а также приложения для iOS и Android. Компания продолжит дорабатывать  продукт, чтобы предложить пользователям привычные интерфейсы. 

ООО «БК «ФАВОРИТ» под брендом PARIBET берет курс на поддержку спортсменов,  которые оказались в международной изоляции и, кроме всего, уже в этом году  планирует вложить более 1 млрд рублей в спонсорство федераций и лиг. PARIBET  намерена реализовывать социально-значимые инициативы, а также усиливать  направление благотворительной деятельности.