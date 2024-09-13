Эстония отказалась играть со сборной Беларуси в суперфинале Евролиги по пляжному футболу

Эстония отказалась играть с Беларусью в суперфинале Евролиги по пляжному футболу.

В 1/4 финала эстонцам засчитали техническое поражение, белорусы без борьбы вышли в полуфинал. В 1/2 финала сборная Беларуси встретится с победителем матча Швейцария — Португалия.