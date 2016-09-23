Россия — Иран 23 июля где смотреть БЕТСИТИ Кубок Наций по пляжному футболу: во сколько начало игры 23 июля

Теги сборная России сборная Ирана Пляжный футбол

Главное внимание футбольных болельщиков привлечено к стартовавшему новому сезону в российской Премьер-лиге. Однако и поклонникам пляжного футбола скучать не приходится. В эти дни в Санкт-Петербурге проходит БЕТСИТИ Кубок Наций по пляжному футболу, в котором принимают участие четыре сборные. Помимо хозяев турнира, чемпионов мира сборной России, на турнир приехали команда Ирана, действующий обладатель Кубка Азии, она из сильнейших команд Африки — сборная Сенегала и сборная ОАЭ.

 

В заключительном туре в матче за первое место встретятся сборный России и Ирана.

  • Поединок состоится 23 июля на стадионе «Нова Арена»
  • начало в 15:00 по московскому времени
  • Встречу можно будет увидеть в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

В первых двух турах российские футболисты поочередно обыграли сборную Объединенных Арабских Эмиратов и команду Сенегала. То же удалось сделать и сборной Ирана.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий