Главное внимание футбольных болельщиков привлечено к стартовавшему новому сезону в российской Премьер-лиге. Однако и поклонникам пляжного футбола скучать не приходится. В эти дни в Санкт-Петербурге проходит БЕТСИТИ Кубок Наций по пляжному футболу, в котором принимают участие четыре сборные. Помимо хозяев турнира, чемпионов мира сборной России, на турнир приехали команда Ирана, действующий обладатель Кубка Азии, она из сильнейших команд Африки — сборная Сенегала и сборная ОАЭ.

В заключительном туре в матче за первое место встретятся сборный России и Ирана.

Поединок состоится 23 июля на стадионе «Нова Арена»

начало в 15:00 по московскому времени

Встречу можно будет увидеть в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

В первых двух турах российские футболисты поочередно обыграли сборную Объединенных Арабских Эмиратов и команду Сенегала. То же удалось сделать и сборной Ирана.