Россия — Иран 23 июля где смотреть БЕТСИТИ Кубок Наций по пляжному футболу: во сколько начало игры 23 июля
Главное внимание футбольных болельщиков привлечено к стартовавшему новому сезону в российской Премьер-лиге. Однако и поклонникам пляжного футбола скучать не приходится. В эти дни в Санкт-Петербурге проходит БЕТСИТИ Кубок Наций по пляжному футболу, в котором принимают участие четыре сборные. Помимо хозяев турнира, чемпионов мира сборной России, на турнир приехали команда Ирана, действующий обладатель Кубка Азии, она из сильнейших команд Африки — сборная Сенегала и сборная ОАЭ.
В заключительном туре в матче за первое место встретятся сборный России и Ирана.
- Поединок состоится 23 июля на стадионе «Нова Арена»
- начало в 15:00 по московскому времени
- Встречу можно будет увидеть в прямом эфире на канале «Матч ТВ».
В первых двух турах российские футболисты поочередно обыграли сборную Объединенных Арабских Эмиратов и команду Сенегала. То же удалось сделать и сборной Ирана.
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