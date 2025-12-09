2

Десмонд Бэйн оштрафован НБА на 35 тысяч долларов за инцидент с О Джи Ануноби

НБА определилась с наказанием для Десмонда Бэйна.

Защитник «Мэджик» Десмонд Бэйн получил от НБА штраф в размере 35 тысяч долларов за инцидент с форвардом «Никс» О Джи Ануноби.

В матче между «Нью-Йорком» и «Орландо» (106:100) Бэйн спровоцировал конфронтацию, бросив мяч в сторону оказавшегося за пределами площадки оппонента. Судьи расценили его действие как агрессивное и выписали технический фол.

Это уже второй раз в нынешнем сезоне, когда Десмонд бросает мяч в лежащего соперника. 4 ноября похожий эпизод случился при участии игрока «Атланты» Оньеки Оконгву.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
