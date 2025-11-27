Билл Симмонс: «В 2025-м «Лейкерс» прошли путь от разваливающегося Дэвиса и детей Басса у руля до выходящего на пик Луки и владельца «Доджерс»
Билл Симмонс позавидовал «Лейкерс».
Известный журналист Билл Симмонс обратил внимание на скачок, который совершили «Лейкерс» в 2025 году.
«В 2025-м «Лейкерс» прошли путь от разваливающегося Энтони Дэвиса и непутевых детей Басса у руля до выходящего на пик Луки и опытного, хорошо упакованного владельца «Доджерс» во главе.
Все еще пытаюсь с этим разобраться», – написал эксперт, который поддерживает «Селтикс».
В конце октября НБА официально одобрила продажу «Лейкерс» Марку Уолтеру, который также владеет «Лос-Анджелес Доджерс» (MLB) и «Лос-Анджелес Спаркс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Билла Симмонса
