  Билл Симмонс: «В 2025-м «Лейкерс» прошли путь от разваливающегося Дэвиса и детей Басса у руля до выходящего на пик Луки и владельца «Доджерс»
2

Билл Симмонс: «В 2025-м «Лейкерс» прошли путь от разваливающегося Дэвиса и детей Басса у руля до выходящего на пик Луки и владельца «Доджерс»

Билл Симмонс позавидовал «Лейкерс».

Известный журналист Билл Симмонс обратил внимание на скачок, который совершили «Лейкерс» в 2025 году.

«В 2025-м «Лейкерс» прошли путь от разваливающегося Энтони Дэвиса и непутевых детей Басса у руля до выходящего на пик Луки и опытного, хорошо упакованного владельца «Доджерс» во главе.

Все еще пытаюсь с этим разобраться», – написал эксперт, который поддерживает «Селтикс».

В конце октября НБА официально одобрила продажу «Лейкерс» Марку Уолтеру​​, который также владеет «Лос-Анджелес Доджерс» (MLB) и «Лос-Анджелес Спаркс».

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?2961 голос
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Билла Симмонса
