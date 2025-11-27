Домантас Сабонис недоволен регрессом «Сакраменто» и своей ролью в команде (Майкл Скотто)
Домантас Сабонис недоволен регрессом «Кингз» и своей ролью в команде.
На фоне неудачного старта сезона (5-13) в «Сакраменто», вероятно, готовы кардинально перестроить состав и начать процесс перезагрузки. По информации инсайдера Майкла Скотто, центровой «Кингз» Домантас Сабонис разочарован текущей ситуацией в команде.
«Сабонис недоволен нисходящей траекторией «Сакраменто» с момента выхода в плей-офф в сезоне-2022/23, а также тем, как его порой использует главный тренер Даг Кристи», – сообщает Скотто.
В этом сезоне принял участие в 11 матчах и в среднем набирал 17,2 очка, 12,3 подбора и 3,7 передачи за 33 минуты.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?2957 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости