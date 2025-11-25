Удока вступил в перепалку с бывшим игроком «Рокетс» Бруксом, а затем рассмеялся
Име Удока проверил рефлексы Диллона Брукса.
Главный тренер «Хьюстона» Име Удока спровоцировал экс-игрока техасцев Диллона Брукса, а затем рассмеялся.
В паузе матча «Санз» – «Рокетс» Удока что-то сказал бывшему подопечному, вызвав недовольную реакцию, а затем рассмеялся.
29-летний Брукс известен своим задиристым характером и любит устраивать трешток на площадке и за ее пределами.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости