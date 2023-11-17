Карлос Дельфино: «Я никогда не объявлю о завершении карьеры. Всегда был и буду баскетболистом»

в возрасте 41 года признался, что еще не готов к завершению профессиональной карьеры баскетболиста.

Этим летом Дельфино выступал на предквалификационном турнире за сборную Аргентины и набирал 12,8 очка в среднем за игру.

«Мне уже много лет и за плечами много операций. Сегодня я прислушиваюсь к своему организму. Я люблю баскетбол. Мы проиграли сборной Багамских островов и, к сожалению, не попадем на Олимпийские игры в Париже. Возможно, этот матч был моим незапланированным прощанием, просто по биологическим причинам.

Я занимаюсь баскетболом, потому что получаю удовольствие. Деньги меня не волнуют. Сейчас тренируюсь с командой из города, где живу. Они играют во втором дивизионе. Мы помогаем друг другу – я поддерживаю себя в форме, а у них больше людей, лучше проходят тренировки. Тренируюсь с ними, но не играю.

Не знаю, хочется ли мне сегодня быть связанным с командой круглый год, отказываться от общения с семьей. Если появится возможность и она меня мотивирует – соглашусь, потому что я в форме. Доверяю себе, инстинктам. Скажу вам то же самое через пять или десять лет, потому что никогда не объявлю о завершении карьеры. Я всегда был и буду баскетболистом, независимо от того, на каком уровне могу играть. В моей машине всегда лежит мяч на случай, если я поеду гулять с сыном и он попросит меня поиграть на площадке в парке – выйду, и мы сыграем. Люблю свою работу. Я получаю удовольствие», – сказал Дельфино Relevo.