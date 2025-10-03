Макси Клебер избежал серьезной травмы и должен вернуться в строй через несколько дней

Макси Клебер в ближайшее время продолжит подготовку к сезону.

По словам главного тренера «Лейкерс » Джей Джей Редика, форвард избежал серьезной травмы и должен вернуться в строй через несколько дней.

Клебер травмировал квадрицепс в первый тренировочный день. Немец не сыграет в предсезонном матче с «Финиксом».

Макси переехал в Лос-Анджелес в рамках обмена Луки Дончича. В прошлом сезоне он набирал 3,0 очка, 2,8 подбора и 1,3 передачи в среднем в 34 играх за «Даллас».