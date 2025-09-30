Лука Банки – новый главный тренер сборной Италии

Итальянская федерация баскетбола объявила нового главного тренера сборной.

Лука Банки станет 23-м главным тренером в истории итальянской сборной. 60-летний специалист подписал контракт на три года.

Ранее итальянец работал со сборной Латвии, с которой доходил до 1/4 финала на чемпионате мира-2023 и до 1/8 финала Евробаскета-2025.

Дебют Банки на посту наставника национальной команды Италии состоится 27 ноября в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2027 против Исландии.