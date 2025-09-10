1

Лука Банки, скорее всего, займет место главного тренера сборной Италии

Италия практически определилась с позицией нового главного тренера.

Джанмарко Поццекко завершил работу с национальной командой по истечении контракта. Сборная выбыла в 1/8, уступив Словении.

Президент баскетбольной федерации Джанни Петруччи обозначил Луку Банки, расставшегося со сборной Латвии, в качестве основного кандидата.

«Наше направление движения определено. Он великолепный тренер, один из лучших. Хотел бы, чтобы он полностью сосредоточился на сборной, но у нас есть варианты в плане его клубной работы.

Словения заслужила выход в следующий этап. Они были лучше и собраннее. Мы, как часто случалось в прошлом, не смогли сохранить концентрацию в концовке. Но были не слишком далеки от успеха.

Поццекко – отличный тренер и замечательный человек, с которым меня многое связывает. Но результат не сложился», – заключил Петруччи.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
возможные переходы
Джанмарко Поццекко
logoЕвробаскет-2025
Лука Банки
logoсборная Италии по баскетболу
