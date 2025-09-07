Джанмарко Поццекко покинул пост тренера сборной Италии

После вылета с Евробаскета Джанмарко Поццекко покидает сборную Италии.

«Это мой последний матч с Италией. Хочу поблагодарить президента Джованни Петруччи за предоставленную честь – быть тренером национальной команды.

Буду честен. Это может быть… нет – это точно лучший момент в моей жизни. Для меня это была настоящая честь играть такую роль в итальянском баскетболе», – сказал Поццекко на послематчевой пресс-конференции.

Джанмарко Поццекко возглавил сборную Италии в 2022 году. Под его руководством команда добилась значительных успехов: дошли до 1/4 финала Евробаскета-2022, а в 2023 году – до 1/4 финала Чемпионата мира, что стало лучшим результатом Италии на этом турнире с 1998 года, когда Поццекко сам играл в составе сборной.

Однако на Евробаскете-2025 команда не смогла повторить успехи предыдущих лет, уступив Словении в 1/8 финала со счетом 77:84.