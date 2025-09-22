0

Паком Дадье – главный кандидат на обмен из «Никс» (The Athletic)

Паком Дадье может покинуть «Нью-Йорк» ради подписания двух ветеранов.

Руководство команды планирует сохранить в основном составе Малкольма Брогдона и Лэндри Шэмета. Однако для этого «Никс» придется провести обмены и освободить место в составе.

По информации журналиста The Athletic Джеймса Эдвардса самым вероятным кандидатом является 20-летний форвард Паком Дадье.

«Разговаривая с людьми из лиги, чаще всего слышу его имя. Клуб планирует оставить в составе Брогдона и Шэмета, оба на негарантированных контрактах, а чтобы удержать их, придется совершить обмен.

Учитывая возраст, рост (203 см) и потенциал Дадье, его ценность выше, чем у Тайлера Колека или Ариэля Хукпорти. При этом ожидается, что обмен будет, скорее всего, за драфт-пик второго раунда», – сообщил Эдвардс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
