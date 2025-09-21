Репортер Иэн Бэгли: «Ни один из парней в «Никс» не сказал: «Тибодо должен остаться, или я ухожу»
Иэн Бэгли прокомментировал ход увольнения Тома Тибодо.
Главный тренер «Никс» вывел команду в финал конференции и был уволен после окончания сезона.
«У Майка Брауна не будет того фактора доверия, который был у Тибодо. Он новичок в этой раздевалке. Ему придется добиться доверия от ветеранов. Но в его пользу играет текущая ситуация, то, что игроки были готовы к новому голосу.
Джош Харт был очень близок к Тому Тибодо, эти парни очень хорошо к нему относились. Но ни один из них не сказал: «Эй, Том должен остаться тренером, или я ухожу». Если бы это произошло, возможно, Тибодо сохранил бы свою позицию», – поделился нью-йоркский репортер.
