1

Алперен Шенгюн: «Мы не получили золотую медаль, но зато завоевали место в сердце каждого человека в нашей стране»

Алперен Шенгюн подвел итоги Евробаскета и поблагодарил болельщиков.

Лидер сборной Турции обратился к болельщикам, опубликовав эмоциональный пост в своих соцсетях.

«Этот путь был не только нашей команды, но и всей Турции. Сложно описать ту гордость, которую я чувствовал. Спасибо болельщикам, тренерам, партнерам и семье за поддержку.

Мы не получили золотую медаль, но зато завоевали место в сердце каждого человека в нашей стране.

Отныне я буду подходить к каждой игре и каждому турниру с той же страстью и решимостью, но с еще большей верой.

Борьба за флаг остается моей величайшей честью, и я сделаю все, чтобы в следующий раз мы смогли поднять его на самую вершину», – заявил 23-летний центровой.

На Евробаскете-2025 Алперен Шенгюн стал главным лидером сборной Турции. Он набирал в среднем 21,6 очка, 10,1 подбора и 6,6 передачи за игру, а также вошел в символическую пятерку Евробаскета.

