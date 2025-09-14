Чарли Розен, бывший тренер, писатель и близкий друг Фила Джексона, скончался в возрасте 84 лет
Семья Розена сообщила о смерти писателя на его странице в соцсети.
«Мы уверены, что вся ваша любовь помогла ему спокойно уйти», – говорится в сообщении, опубликованном на странице Розена.
Будучи звездным игроком в Хантерском колледже в Нью-Йорке, Розен доминировал в программе с 1959 по 1962 год, установив школьные рекорды по набранным очкам и подборам и три года подряд получая награду MVP.
Позже он играл в старой Восточной профессиональной баскетбольной лиге и выиграл золотую медаль вместе с Ларри Брауном и Артом Хейманом на Маккабиаде 1961 года.
Затем он тренировал в Бард-колледже и Нью-Палтце, прежде чем стать ассистентом Фила Джексона в «Олбани Патронс» в 1980-х годах, а позже занимал должности главного тренера в Континентальной баскетбольной ассоциации.
Розен написал 16 книг о баскетболе и выступал аналитиком для таких изданий, как Fox Sports и HoopsHype.
Два его романа – Barney Polan’s Game и The House of Moses All-Stars – попадали в списки лучших по версии New York Times.
Недавно Розен был включен в Зал славы баскетбола Нью-Йорка в составе класса 2024 года.