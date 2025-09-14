Джейсон Кидд посетил свой первый матч «Эвертона» после присоединения к группе владельцев
Главный тренер «Далласа» побывал на игре «ирисок» в АПЛ.
В своих соцсетях Кидд поделился фотографиями с домашней арены «Эвертона», на которой команда принимала «Астон Виллу»
Чемпион НБА-2011 вошел в группу владельцев клуба из Ливерпуля в апреле этого года.
«Эвертон» не смог порадовать Кидда победой – встреча закончилась безголевой ничьей.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Джейсона Кидда
