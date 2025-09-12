2

Змаго Сагадин: «35 минут Словения была лучше Германии»

Первый тренер сборной Словении поделился мыслями о выступлении команды на ЧЕ.

«Лука Дончич сбросил 12 кг, что было необходимо его организму. В начале ему потребовалось несколько игр, чтобы выйти на пиковую форму. В матче с Италией он был уже блистал, хотя и выглядел немного уставшим физически.

Проблема в том, что у нас только семь игроков проводили на площадке по 30-35 минут. Нам отчаянно не хватало Влатко Чанчара и Джоша Нибо. С лучшей ротацией мы могли бы поддерживать высокий темп все 40 минут.

Я был одним из тех, кто верил, что сборная Словении выступит хорошо. Я предсказывал борьбу за медали, и они были близки к этому. В течение 35 минут мы были лучше Германии, но в последние 5 минут начались проблемы.

Одним из ключевых моментов стал дальний бросок немцев с центра площадки в конце третьей четверти. Мы допустили большую ошибку, позволив совершить этот бросок. Психологически это воодушевило немцев, и после этого они играли превосходно.

Пока играет Лука Дончич, мы будем претендовать на медали на каждом Евробаскете. Я думаю, что он сыграет как минимум еще один цикл, а возможно, и два», – сказал опытный специалист.

По ходу турнира Дончич в среднем набирал 34,7 очка, 8,6 подбора и 7,1 передачи, а также делал 2,7 перехвата за матч при проценте попаданий с игры 45,8%.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoсборная Словении
logoЕвробаскет-2025
logoЛука Дончич
Джош Нибо
Змаго Сагадин
logoВлатко Чанчар
