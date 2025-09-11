20-летний испанский центровой Адай Мара сменил команду NCAA на Мичиган

Адай Мара перешел в другой университет.

20-летний испанский центровой (220 см) присоединился к Мичигану после двух неудачных сезонов в UCLA, где он не получал достаточно игрового времени.

В прошедшем чемпионате Мара набирал 6,4 очка, 4 подбора, 1 передачу и 1,6 блок-шота за 13,1 минуты в среднем.

«Начал думать о переходе уже в первом сезоне, ожидания не оправдались. Но я решил остаться из-за самолюбия. Думал, что не получил возможностей, но в следующем году точно покажу, на что способен. Постарался что-то изменить, найти причины. Но на второй год понял, что и других ролей мне не дают.

Хорошо выступал в испанском чемпионате, обо мне много говорили. А здесь пошла речь о неоправданных ожиданиях. Это было тяжело.

Были моменты, когда я задумывался, не стал ли мой выбор ошибкой, но в итоге я воспринимаю этот опыт как часть обучения», – заключил молодой испанец.

Перед переездом в США Мара провел год в «Сарагосе» (5,3 очка и 3,2 подбора за 11,8 минуты в ACB).