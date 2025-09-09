«Монако» подписал Давида Мишино
31-летний разыгрывающий продолжит карьеру в клубе Евролиги.
«Монако» объявил о заключении 1-летнего соглашения с Давидом Мишино (191 см).
Мишино провел последние два года в турецком «Бурсаспоре». В прошлом сезоне в 31 матче турецкой лиги он набирал в среднем 14,2 очка, 3,3 подбора и 3,3 передачи, а также делал 1,1 перехвата.
Следующий сезон станет для разыгрывающего дебютным в Евролиге.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Монако»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости