«Монако» подписал Давида Мишино

31-летний разыгрывающий продолжит карьеру в клубе Евролиги.

«Монако » объявил о заключении 1-летнего соглашения с Давидом Мишино (191 см).

Мишино провел последние два года в турецком «Бурсаспоре ». В прошлом сезоне в 31 матче турецкой лиги он набирал в среднем 14,2 очка, 3,3 подбора и 3,3 передачи, а также делал 1,1 перехвата.

Следующий сезон станет для разыгрывающего дебютным в Евролиге .