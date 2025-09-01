1

Джанмарко Поццекко: «После матча сказал своим игрокам, что люблю их. Что они спасли мою задницу»

Главный тренер сборной Италии поведал, что он чувствовал после своего удаления.

В третьей четверти матча Евробаскета-2025 против Боснии и Герцеговины Джанмарко Поццекко был недоволен ошибкой итальянцев в защите, которая позволила боснийцам забросить мяч в быстром отрыве. Крича на своих игроков, тренер вышел на площадку, за что получил второй технический фол и был удален.

«После матча сказал своим игрокам, что люблю их. Что я люблю всех своих ассистентов. Что они спасли мою задницу. И что мы – команда. Каждый раз, когда у кого-то возникают проблемы, мы становимся еще сплоченнее.

Конечно, я нервничал. И переживал. Я следил за игрой в интернете, а ассистент говорил мне: «Не волнуйся, они сыграют за тебя».
Я не думаю, что они играют за меня. Они играют, потому что мы построили команду. 12 парней, которые держатся друг за друга и хотят добиваться успеха вместе», – сказал тренер.

Италия обыграла Боснию и Герцеговину (96:79) и занимает третье место в группе С с результатом 2-1.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoсборная Италии по баскетболу
logoЕвробаскет-2025
Джанмарко Поццекко
