Симоне Фонтеккьо установил рекорд Италии по количеству очков в матче Евробаскета – 39

Симоне Фонтеккьо набрал 39 очков в победном матче против Боснии и Герцеговины.

В воскресенье сборная Италии одержала победу над командой Боснии и Герцеговины (96:79) в матче третьего тура Евробаскета-2025.

Форвард Симоне Фонтеккьо набрал 39 очков, установив рекорд итальянской сборной по количеству очков, набранных в матче чемпионата Европы.

Фонтеккьо реализовал 13 из 20 с игры, 7 из 10 из-за дуги, 6 из 7 с линии штрафных, а также сделал 8 подборов, 3 передачи и 1 перехват.

Италия занимает третье место в группе С с результатом 2-1.