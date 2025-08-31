Эдо Мурич о трипл-дабле Луки Дончича: «Обычный рабочий день в офисе»
Игроки сборной Словении не удивлены трипл-даблу Луки Дончича.
«Трипл-дабл Луки – это обычное явление, мы просто ждали момента, и сегодня это случилось. Нам нужно продолжать в том же духе, держаться вместе: это самое главное для нашей страны», – сказал центровой сборной Словении Ален Омич.
«Он устанавливает новые рекорды, я всегда верил, что он способен на это. Для него это обычный рабочий день в офисе. Еще больше рад, что сегодня мы показали, что можем хорошо играть в защите, и что победили», – отметил форвард Эдо Мурич.
Дончич стал пятым игроком в истории чемпионата Европы, оформившим трипл-дабл. Он набрал 26 очков, сделал 10 подборов и 11 передач в победном матче против Бельгии (86:69).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евробаскета-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости