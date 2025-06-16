Тэйлор Дженкинс будет первым на собеседовании с «Никс», вариант с Джейсоном Киддом остается в работе

«Нью-Йорк» приступает к выбору нового главного тренера.

Ранее клуб определился с первыми реальными кандидатами, ими стали уволенный из «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс и Майк Браун, расставшийся с «Сакраменто».

Первое собеседование в рамках кампании проведет Дженкинс. Встреча с Брауном ожидается чуть позже.

Источники в «Далласе» сообщают, что вариант с Джейсоном Киддом все еще остается в работе.

Ранее считалось, что сохраняются шансы на встречу и с Билли Донованом, но обсуждение продления специалиста в «Чикаго» положило конец этим слухам.