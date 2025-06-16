Тэйлор Дженкинс будет первым на собеседовании с «Никс», вариант с Джейсоном Киддом остается в работе
«Нью-Йорк» приступает к выбору нового главного тренера.
Ранее клуб определился с первыми реальными кандидатами, ими стали уволенный из «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс и Майк Браун, расставшийся с «Сакраменто».
Первое собеседование в рамках кампании проведет Дженкинс. Встреча с Брауном ожидается чуть позже.
Источники в «Далласе» сообщают, что вариант с Джейсоном Киддом все еще остается в работе.
Ранее считалось, что сохраняются шансы на встречу и с Билли Донованом, но обсуждение продления специалиста в «Чикаго» положило конец этим слухам.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SNY
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