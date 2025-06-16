Неоклис Авдалас (51-й в рейтинге ESPN) снялся с драфта-2025

Греческий форвард решил попытать свои силы через год.

В последний день, когда игроки могли отозвать свои заявки на драфт, агент Авдаласа сообщил окончательное решение ESPN и Джонатану Гивони.

Греческий баскетболист рассматривает различные варианты и склоняется к тому, чтобы начать карьеру в NCAA , а затем попробовать силы на драфте НБА летом 2026 года. Ожидается, что в сезоне-2025/26 он будет выступать за университет Вирджинии Тек.

Уроженец Афин в 2022 году подписал пятилетний контракт с «Панатинаикосом ». Сыграв в семи матчах Евролиги и дебютировав в греческой лиге, он был отдан в аренду: в сезоне-2023/24 – «Кардицасу», а в прошедшем сезоне – «Перистери ».

В 18 матчах чемпионата Греции его статистика составила 8,8 очка и 2,6 подбора за 19,2 минуты на паркете.