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«Чикаго» работает над продлением контракта с Билли Донованом

Клуб хочет, чтобы специалист продолжал работу в команду.

По информации инсайдера Марка Стейна, «Чикаго» работает над продлением контракта с Донованом. 60-летний специалист имеет всего один год действующего соглашения.

Ранее «Нью-Йорк» запрашивал разрешение на собеседование с Донованом, но получил отказ от «Буллс».

Билли Донован возглавляет «Чикаго» с 2020 года. Под его руководством «Буллс» одержали 195 побед при 205 поражениях в регулярных сезонах и лишь один раз вышли в плей-офф за пять лет. Только один сезон команда завершила с положительным балансом побед, а последние два закончила с результатом 39-43.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
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