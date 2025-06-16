«Чикаго» работает над продлением контракта с Билли Донованом
Клуб хочет, чтобы специалист продолжал работу в команду.
По информации инсайдера Марка Стейна, «Чикаго» работает над продлением контракта с Донованом. 60-летний специалист имеет всего один год действующего соглашения.
Ранее «Нью-Йорк» запрашивал разрешение на собеседование с Донованом, но получил отказ от «Буллс».
Билли Донован возглавляет «Чикаго» с 2020 года. Под его руководством «Буллс» одержали 195 побед при 205 поражениях в регулярных сезонах и лишь один раз вышли в плей-офф за пять лет. Только один сезон команда завершила с положительным балансом побед, а последние два закончила с результатом 39-43.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости