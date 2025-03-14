31 очко Коби Уайта помогло «Чикаго» обыграть «Бруклин»

Эта победа стала четвертой подряд для «Буллс».

Уайт провел на площадке 36 минут и набрал 31 очко (12 из 24 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 7 подборов и 4 передачи.

В составе «Бруклина » выделялся Ник Клэкстон , собравший дабл-дабл: 18 очков (8 из 13 с игры, 2 из 4 с линии), 14 подборов и 5 передач за 34 минуты на паркете.

«Чикаго » одержал верх – 116:110.