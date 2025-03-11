Рик Карлайл: «Постоянные разговоры Матурина с судьями должны прекратиться»

Рик Карлайл раскритиковал Беннедикта Матурина.

«Много очков в одном матче и не так много в следующем. Дело не только в очках. После игры я обсудил с ним кое-что. Его постоянные разговоры с судьями должны прекратиться. Это отвлекает его и нашу команду.

Сейчас он нам очень нужен. Нам нужно, чтобы никто из наших парней не отвлекался», – сказал главный тренер «Индианы».