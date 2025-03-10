Паскаля Сиакама оштрафовали на 25 000 долларов

Игрок «Индианы» использовал мат в адрес арбитров.

Инцидент произошел в конце четвертой четверти матча «Индианы» и «Атланты» (118:120), который состоялся 8 марта. Сиакам оспаривал действия судей и использовал нецензурную лексику для выражения своих эмоций.