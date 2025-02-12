Бол Бол впервые в сезоне вышел в старте «Санз» и набрал 18 очков, 14 подборов, 4 блок-шота, 2 перехвата
Бол Бол провел лучший матч в сезоне.
Центровой впервые в сезоне вышел в стартовой пятерке «Финикса» в матче с «Мемфисом» (112:119).
В 17-й для себя встрече сезона-24/25 Бол набрал 18 очков, 14 подборов, 4 блок-шота, 2 передачи и 2 перехвата при 7 из 16 с игры за 30 минут.
Средние показатели 25-летнего игрока в регулярном чемпионате – 5,5 очка и 2,6 подбора.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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