Бол Бол впервые в сезоне вышел в старте «Санз» и набрал 18 очков, 14 подборов, 4 блок-шота, 2 перехвата

Бол Бол провел лучший матч в сезоне.

Центровой впервые в сезоне вышел в стартовой пятерке «Финикса » в матче с «Мемфисом » (112:119).

В 17-й для себя встрече сезона-24/25 Бол набрал 18 очков, 14 подборов, 4 блок-шота, 2 передачи и 2 перехвата при 7 из 16 с игры за 30 минут.

Средние показатели 25-летнего игрока в регулярном чемпионате – 5,5 очка и 2,6 подбора.