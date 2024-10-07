Майк Буденхольцер: «Аналитика говорит, что комбинация Юсуфа Нуркича и Бола Бола была одной из наших лучших в прошлом году»
«Руководство и персонал организации высказывали слова поддержки в адрес Бола Бола, его позитивного влияния на команду. Некоторая аналитика позволяет считать, что комбинация Юсуфа Нуркича и Бола была одной из наших лучших в прошлом году.
У него уникальный набор навыков в нападении. Он способен бросать дальние и действовать так, как парни его роста обычно не могут. Он особенный баскетболист, способный блокировать за счет своих габаритов, изменять игру команды в защите.
В процессе узнавания команды я пришел к тому, что он может помочь нам побеждать, оказать положительное влияние на результат. Мы воодушевлены его возвращением в состав, он провел отличное лето в зале, работая с тренерами. Все здорово», – заявил главный тренер «Финикса».
24-летний центровой остался в команде еще на один год.
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