Майк Буденхольцер: «Аналитика говорит, что комбинация Юсуфа Нуркича и Бола Бола была одной из наших лучших в прошлом году»

Майк Буденхольцер видит будущее для Бола Бола в «Санз».

«Руководство и персонал организации высказывали слова поддержки в адрес Бола Бола , его позитивного влияния на команду. Некоторая аналитика позволяет считать, что комбинация Юсуфа Нуркича и Бола была одной из наших лучших в прошлом году.

У него уникальный набор навыков в нападении. Он способен бросать дальние и действовать так, как парни его роста обычно не могут. Он особенный баскетболист, способный блокировать за счет своих габаритов, изменять игру команды в защите.

В процессе узнавания команды я пришел к тому, что он может помочь нам побеждать, оказать положительное влияние на результат. Мы воодушевлены его возвращением в состав, он провел отличное лето в зале, работая с тренерами. Все здорово», – заявил главный тренер «Финикса ».

24-летний центровой остался в команде еще на один год.