31 очко Джа Морэнта помогло «Мемфису» обыграть «Даллас»
Лидер «Мемфиса» помог своей команде победить – 122:111.
За 35 минут на площадке Джа набрал 31 очко (13 из 29 с игры, 1 из 5 из-за дуги), 4 подбора и 8 передач
Защитник Десмонд Бэйн установил новый рекорд карьеры по подборам – 16, а также добавил 27 очков (11 из 24 с игры, 2 из 6 из-за дуги) и 4 передачи.
Со стороны «Далласа» выделялся защитник Брэндон Уильямс, набравший 31 очко (10 из 15 с игры, 4 из 8 из-за дуги), 5 подборов и 6 передач за 34 минуты на площадке.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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