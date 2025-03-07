Леброн Джеймс обошел Тима Данкана и поднялся на 3-е место по количеству побед в регулярных сезонах НБА
Победа над «Никс» стала 1002-й для Леброна Джеймса.
Форвард «Лейкерс» опередил Тима Данкана по этому показателю в регулярных сезонах и поднялся на 3-ю строчку. Легендарному форварду «Сперс» потребовалось на 156 матчей меньше, чтобы добиться своего результата.
Джеймс может выйти на 2-е место уже в этом регулярном чемпионате.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Statmuse
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