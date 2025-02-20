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Паскаль Сиакам: «Нам нужно преимущество своей площадки»

Паскаль Сиакам рассказал о задачах «Индианы» на остаток сезона.

«Нам нужно преимущество своей площадки. Это важная задача с учетом участия в плей-офф. На это мы и нацелены.

Мы хотим добиться большего, чем в прошлом году. Соответствующее место уже станет частью этого», – заключил форвард.

«Пэйсерс» идут на 4-м месте на Востоке с результатом 30-23. Прошлый сезон «Индиана» завершила 6-й и дошла до финала конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Индианы»
logoПаскаль Сиакам
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