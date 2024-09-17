Владимир Гомельский назвал фаворитов Восточной и Западной конференций НБА
Владимир Гомельский назвал фаворитов нового сезона НБА.
«Перед началом регулярного сезона лидеры конференций просчитываются легко, отталкиваясь от составов команд. На Востоке: «Бостон», «Нью-Йорк», «Милуоки» и «Филадельфия». На Западе: «Оклахома», «Миннесота», «Денвер» и «Даллас». Есть в обеих конференциях команды, которые могут вмешаться в распределение мест, но с большой долей случайности.
Я очень надеюсь, что сам сезон будет зрелищным и азартным», – написал эксперт в своей конференции.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Конференция Владимира Гомельского
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