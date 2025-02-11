Бывший игрок НБА Ксавьер Кукс дисквалифицирован в НБЛ за допинг
НБЛ дисквалифицировала Ксавьера Кукса за допинг.
Форвард «Сиднея» Ксавьер Кукс был отстранен от участия в матчах за нарушение антидопинговых правил перед началом плей-офф Национальной баскетбольной лиги Австралии.
Во вторник ассоциация баскетбола Австралии объявила, что Кукс, двукратный чемпион НБА и бывший MVP лиги, дисквалифицирован ан неопределенный срок после уведомления о положительном результате теста на допинг.
Кукс сыграл 10 матчей за «Вашингтон» в сезоне-2022/23.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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