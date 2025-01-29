«В настоящее время вы безработный». Терминал не принимает карту Джимми Батлера
Джимми Батлер посмеялся над тем, что терминал не принимал его карту.
Форвард «Майами» Джимми Батлер опубликовал видео, на котором терминал в кофейне не принимает его карту.
«В настоящее время вы безработный, поэтому ваша карта не работает, сэр?» – произносит сотрудник.
«Майами» отстранил Батлера на неопределенный срок после того, как тот самовольно покинул тренировку, узнав, что команда переводит его на скамейку запасных.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Heat Culture в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем