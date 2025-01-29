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«В настоящее время вы безработный». Терминал не принимает карту Джимми Батлера

Джимми Батлер посмеялся над тем, что терминал не принимал его карту.

Форвард «Майами» Джимми Батлер опубликовал видео, на котором терминал в кофейне не принимает его карту.

«В настоящее время вы безработный, поэтому ваша карта не работает, сэр?» – произносит сотрудник.

«Майами» отстранил Батлера на неопределенный срок после того, как тот самовольно покинул тренировку, узнав, что команда переводит его на скамейку запасных.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Heat Culture в соцсети X
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