Эди Тавареш вышел на 3-е место в истории Евролиги по подборам за карьеру

Эди Тавареш опередил Фелипе Рейеса по подборам за карьеру.

Центровой «Реала » взял планку в 1800 собранных отскоков и вышел на 3-е место в истории Евролиги . Это достижение покорилось ему в матче против «Анадолу Эфеса».

2-е место занимает американский центровой Кайл Хайнс , завершивший карьеру.