Эди Тавареш вышел на 3-е место в истории Евролиги по подборам за карьеру
Эди Тавареш опередил Фелипе Рейеса по подборам за карьеру.
Центровой «Реала» взял планку в 1800 собранных отскоков и вышел на 3-е место в истории Евролиги. Это достижение покорилось ему в матче против «Анадолу Эфеса».
2-е место занимает американский центровой Кайл Хайнс, завершивший карьеру.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
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