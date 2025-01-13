Шон Маркс: «Надеемся достичь устойчивого уровня успешности»

Шон Маркс рассказал о ситуации в «Нетс».

Клуб продемонстрировал слабую активность в межсезонье, но начал распродажу активов в зимнее трансферное окно.

«Мы строим нашу новую команду, надеемся достичь устойчивого уровня успешности.

Наши решения должны укладываться в одну систему. Они не всегда будут помогать нам побеждать в конкретных матчах и способствовать демонстрации таланта наших игроков.

Нам придется, конечно, рассчитывать на удачу. Все это знают. Драфт остается заглавной темой сезона. Нужно, чтобы нам повезло. Но в конце концов жребий выпадет определенным образом», – заключил генменеджер «Бруклина ».

У команды на данный момент 25-й результат в лиге (13-26).