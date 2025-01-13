Шон Маркс: «Надеемся достичь устойчивого уровня успешности»
Шон Маркс рассказал о ситуации в «Нетс».
Клуб продемонстрировал слабую активность в межсезонье, но начал распродажу активов в зимнее трансферное окно.
«Мы строим нашу новую команду, надеемся достичь устойчивого уровня успешности.
Наши решения должны укладываться в одну систему. Они не всегда будут помогать нам побеждать в конкретных матчах и способствовать демонстрации таланта наших игроков.
Нам придется, конечно, рассчитывать на удачу. Все это знают. Драфт остается заглавной темой сезона. Нужно, чтобы нам повезло. Но в конце концов жребий выпадет определенным образом», – заключил генменеджер «Бруклина».
У команды на данный момент 25-й результат в лиге (13-26).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем