У «Бруклина» после обмена с «Лейкерс» 31 драфт-пик, включая 15 в первом раунде

У «Бруклина» образовалась внушительная коллекция драфт-пиков.

У «Нетс» после обмена с «Лейкерс» имеется 31 драфт-пик на 7 лет, включая 15 в первом раунде и 16 во втором.

«Лейкерс» и «Бруклин » в воскресенье договорились об обмене, в результате которого Д’Анджело Расселл перейдет в «Нетс», «Лейкерс» получат Дориана Финни-Смита и Шейка Милтона.

«Нетс» также получат Максвелла Льюиса и три драфт-пика «Лейкерс» второго раунда (2027, 2030 и 2031).