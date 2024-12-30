У «Бруклина» после обмена с «Лейкерс» 31 драфт-пик, включая 15 в первом раунде
У «Бруклина» образовалась внушительная коллекция драфт-пиков.
У «Нетс» после обмена с «Лейкерс» имеется 31 драфт-пик на 7 лет, включая 15 в первом раунде и 16 во втором.
«Лейкерс» и «Бруклин» в воскресенье договорились об обмене, в результате которого Д’Анджело Расселл перейдет в «Нетс», «Лейкерс» получат Дориана Финни-Смита и Шейка Милтона.
«Нетс» также получат Максвелла Льюиса и три драфт-пика «Лейкерс» второго раунда (2027, 2030 и 2031).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Бобби Маркса
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