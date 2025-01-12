Сергей Карасев: «Кайри Ирвинг, бывало, приходил настолько пьяный на тренировку, что просто не мог стоять, но никто его не мог остановить»
Сергей Карасев поделился впечатлениями от молодого Кайри Ирвинга.
Форвард «Зенита» провел сезон-2013/14 в «Кливленде», где пересекся с 21-летним звездным разыгрывающим.
«Он, бывало, приходил настолько пьяный на тренировку, что просто не мог стоять. Не знаю, что он делал, капельницу – не капельницу. Выходил на тренировку, и никто не мог его остановить. Вот это для меня было какое-то мегаоткрытие. Я не понимал, как такое возможно.
Они уже и на тот момент брали тренеров и тренировались летом. Но в сезоне я не заметил какой-то особой работы. Он приходил за 10-15 минут и просто бросал. Но каждый день становился лучше», – заключил Карасев.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, PonkraSHOW
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