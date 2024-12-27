Премьер-лига. Женщины. «Ника» примет курское «Динамо»
Сегодня состоится один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
«Ника» в Сыктывкаре примет курское «Динамо».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Ника – Динамо Курск
27 декабря. 18:00
Положение команд: УГМК – 14-0, МБА – 10-4, Надежда – 9-4, Динамо Курск – 9-5, Ника – 8-6, Енисей – 6-8, Динамо Новосибирск – 5-8, Самара – 5-9, Нефтяник – 4-10, Спарта энд К – 4-10, Динамо Москва – 2-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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